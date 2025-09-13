Grande festa em louvor à padroeira da Paróquia Nossa Senhora das Dores será domingo (14)

No próximo domingo, 14 de setembro, a Paróquia Nossa Senhora das Dores celebra com grande alegria a festa de sua padroeira. A data, marcada pela devoção da comunidade, será vivida com momentos de oração. As comemorações terão início às 7h, com a Corrida e Caminhada Solidária da Padroeira. Logo após, às 9h15, acontece a carreata com a concentração das comunidades com seus padroeiros em frente à comunidade São José, em direção à Matriz Nossa Senhora das Dores, onde ocorre a benção de veículos. Às 10h será celebrada a Missa Solene.

O almoço inicia às 12h, com um delicioso churrasco, costela de boi, costelinha de porco, coxa e sobrecoxa de frango, risoto e maionese. Às 13h30 terá início o festival de prêmios, sendo o primeiro de R$10mil, o segundo de R$1.500, totalizando R$15.710 que serão distribuídos entre as 22 rodadas normais. Além disso, haverá três rodadas extras e a rifa da bala premiada. Durante todo o festival serão vendidos doces, salgados e bebidas. As cartelas custam R$6 ou levando quatro paga R$20.

DEVOÇÃO

A devoção À Nossa Senhora das Dores é centrada na figura de Maria que, de acordo com a profecia de Simeão e em momentos cruciais de sua vida, especialmente aos pés da cruz, sofreu as chamadas “Sete Dores”, uma profecia que a alertava para as dores futuras com seu filho Jesus. Essa devoção, que começou na Alemanha, por volta do ano de 1221 e foi amplamente difundida pela Ordem dos Servos de Maria (Servitas) na Itália, hoje é uma importante celebração no calendário católico, comemorada em 15 de setembro.

SETE DORES DE MARIA

As Sete Dores de Nossa Senhora são as dores que ela sofreu ao longo da vida:
*A profecia de Simeão: A espada de dor que perfuraria sua alma.
*A fuga para o Egito: O sofrimento de ter que fugir de Herodes.
*Perda de Jesus no Templo: O desespero de ter perdido o Menino Jesus no Templo.
*Encontro com Jesus a caminho do Calvário: A tristeza ao ver seu filho carregando a cruz.
*A crucificação: A agonia ao presenciar a morte do seu filho.
*O sacrifício de Jesus: O sofrimento de ver o corpo do seu filho no calvário.
*A sepultura de Jesus: O luto e a dor ao colocar o corpo de Jesus no túmulo.

Ainda em celebração à padroeira, a imagem de Nossa Senhora das Dores está visitando todas as comunidades da Paróquia desde 1º de setembro, quando ocorreu o envio da Igreja Matriz, durante celebração conduzida pelo Pároco Pe. Clovis Marques.

A imagem visitará todas as 11 comunidades até o sábado (13), sempre com celebrações de missas às 20h. No dia 14 ela retornará para a Matriz, na carreata das comunidades com seus padroeiros.

CAMINHADA E CORRIDA SOLIDÁRIA

A grande novidade das comemorações em louvor à padroeira deste ano é a 1ª Caminhada e Corrida Solidária, organizada pela Paróquia Nossa Senhora das Dores e o Grupo Cordeiros Running, que deverá contar com a participação de cerca de 650 inscritos. A coordenação técnica e a cronometragem são de responsabilidade da Assessocor Assessoria Esportiva.

Grande festa em louvor à padroeira da Paróquia Nossa Senhora das Dores será domingo (14)
Foto: Divulgação. Imagem de Nossa Senhora das Dores visitou todas as comunidades

A prova será no domingo, (14), com percursos de 5 e 10km e largada às 7h, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. Os 5 primeiros colocados nas categorias masculino e feminino, e os 3 primeiros colocados na categoria deficientes físicos, receberão troféus. Também haverá premiação por faixa etária para os 3 primeiros colocados masculino e feminino.

Edição n.º 1482.