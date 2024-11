Grande final da Segundona Municipal será neste domingo (10)

A bola vem rolando pelo Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2024 desde o dia 22 de setembro. E no próximo domingo (10/11), será a vez de conhecermos quem será o grande campeão. Panterões e Novo Iguaçu vão jogar pelo troféu às 10h30, no Estádio Municipal Emílio Gunha (CSU).

Será uma disputa de gigantes, porque são dois times que chegaram à final invictos, apresentando as melhores campanhas do campeonato. Cada equipe soma cinco jogos, com cinco vitórias.

“Convidamos os torcedores para acompanharem essa grande decisão, que tem tudo para ser um jogão e entrar para a história do futebol municipal”, afirma Lilian Cristina Vieira, presidente da Liga Desportiva de Araucária, entidade que organiza a Segundona.

Edição n.º 1440.