Grande reinauguração da Pizzaria Doney do Campina da Barra será nesta sexta-feira (22)

É com grande alegria que a Pizzaria Doney, uma das mais tradicionais de Araucária, anuncia a tão aguardada reinauguração da loja do Campina da Barra, prometendo uma noite memorável para os amantes de uma boa pizza e diversão. O evento está marcado para esta sexta-feira, 22 de setembro, e contará com atrações especiais.

O espaço passou por reformas e melhorias, entre as novidades estão uma escada nova e as paredes e teto receberam uma linda pintura.

“Nós fizemos essa reforma para proporcionar uma melhor adequação das nossas instalações e, principalmente, para oferecer uma nova experiência aos nossos clientes, com um ambiente mais atrativo e o atendimento de qualidade, que sempre foi nossa missão desde que começamos, há cinco anos”, contam os proprietários.

No dia da reinauguração, tem promoção! O rodízio de pizza será de apenas R$ 49,90 por pessoa ou R$ 89,90 para casais. Mas as surpresas não param por aí, também haverá chope em dobro. Sim, você leu certo! Compra um e ganha outro chope para celebrar a reabertura da pizzaria com a família e amigos.

Os clientes também vão curtir uma boa música ao vivo durante todo o evento, e o couvert artístico terá o valor simbólico de apenas R$ 5,00. No palco, a dupla Edy Jr e Fael fará seu show das 19h30 às 21h30, e a partir das 21h30 até às 23h30, quem comandará a festa será o cantor Fernando Netto.

“Não se esqueça de marcar esta data aí na sua agenda e de convidar seus amigos e familiares para a grande reinauguração da Pizzaria Doney. Prepare-se porque a noite será repleta de sabores deliciosos, música ao vivo e diversão”, convidam os proprietários. A pizzaria fica na Rua das Flores, 543, no bairro Campina da Barra.

Foto: Marco Charneski.

