No dia 08 de fevereiro, a Capela Nossa Senhora dos Navegantes dará início ao seu calendário de festividades religiosas do ano, com uma super festa em homenagem à sua padroeira. O evento acontece no salão paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica na Rua Pedro Gawlak, 174, bairro Fazenda Velha. Toda renda arrecadada será revertida para o término da construção do salão comunitário e início das obras da nova capela do Porto das Laranjeiras.

A programação é voltada a todas as famílias araucariense e está imperdível, iniciando com a celebração da Santa Missa às 09h30, na Igreja do Perpétuo Socorro, e na sequência acontece o tradicional almoço (organizadores pedem que as pessoas levem pratos e talheres). O festival de prêmios começa às 13h30, sendo o primeiro de R$6.000, o segundo de R$2.000 e o terceiro de R$1.000.

No total serão 22 rodadas normais, todas com prêmios em dinheiro na primeira batida, e três rodadas extras para que todos tenham mais chances de ganhar. A rifa do pirulito premiado terá 16 prêmios, com chances que não acabam mais. As cartelas do festival custam R$6 ou comprando quatro paga R$20.

O Tríduo da Padroeira Nossa Senhora dos Navegantes acontece na sexta-feira (30/01) e no sábado (31/01), com a celebração de uma Missa no domingo (01/02), às 19h, no salão do Porto das Laranjeiras.

Edição n.º 1500.