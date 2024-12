Gratuito: Programa Autonomia e Renda Petrobras está oferecendo 190 novas vagas

O Programa Autonomia e Renda Petrobras está oferecendo 190 novas vagas gratuitas em cursos de Qualificação e de nível Técnico do Senai para moradores de área da Repar, em Araucária. As 190 vagas estão distribuídas entre quatro cursos e são destinadas a quem deseja se candidatar. Conforme o edital, a seleção dos(as) candidatos(as) será realizada por meio de sorteio eletrônico.

Entre os cursos de qualificação estão o de Operador de Hidrojato, com 40 vagas disponíveis (20 para o turno da manhã e 20 para o turno da tarde); Pedreiro Refratarista, com 20 vagas; Pintor Industrial, com 40 vagas (20 de manhã e 20 de tarde); e o curso técnico de Mecânica, com 90 vagas (60 vagas divididas em duas turmas da manhã e 30 vagas para turma no período da tarde).

O programa tem como objetivo qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e prevê a concessão de bolsas-auxílio de R$ 660 mensais aos participantes. Mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos receberão bolsa com valor diferenciado de R$ 858 mensais. As inscrições podem ser feitas até 23/12– on-line no endereço eletrônico autonomiaerenda.com.br e na secretaria do Senai CIC (R. Senador Accioly Filho, 298). As aulas iniciam em 2025 e serão ministradas de maneira presencial na unidade do Senai CIC.

Edição n.º 1446.