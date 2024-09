Grêmio Araucária desiste na reta final da Copa da Amizade  

O Grêmio Araucária, um dos times representantes do Município na Copa da Amizade, que se mantinha vivo na disputa, desistiu da competição na reta final. Já o Costeira segue firme no quadrangular e com chances de seguir para as semifinais e o Boleiros foi eliminado na fase de classificação.

A desistência do Grêmio foi motivada por problemas internos em sua agremiação e pela falta de jogadores, que estão deixando a competição em plena fase do quadrangular final.

Para garantir igualdade entre todas as equipes participantes, a organização da Copa decidiu que, nas próximas três rodadas, o placar será contabilizado como 3X0 a favor de cada equipe que enfrentaria o Grêmio Araucária. “Dessa forma, asseguramos justiça e total equidade para todos. Desejamos uma excelente reta final às equipes que permanecem na disputa e agradecemos a compreensão e colaboração de todos”, afirma Ribamar Denis.

No próximo sábado (14/09) acontecerá a 4ª rodada das quartas de final. Nesta fase da competição existem dois grupos de 4 equipes, com jogos de ida e volta dentro deles, totalizando 6 partidas para cada time. Lembrando que o time do Fanático, que enfrentaria o Grêmio, já tem a vitória garantida por 3X0, conforme definido pela comissão organizadora.

4ª rodada do quadrangular – sábado (14/09) Costeira X Piraquara Horário: 09h45 Local: Centro Esportivo Costeira

Edição n.º 1432.