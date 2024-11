Grêmio Araucariense sofre goleada do Barreirinha e está fora da Taça Paraná

O Grêmio Araucariense não conseguiu avançar na Taça Paraná 2024, após a derrota de 8×1 para o Combate Barreirinha, no jogo que aconteceu no domingo (03/11), no Recanto Tricolor. O time entrou na competição sabendo que teria que enfrentar equipes com muito mais estrutura, fortes e melhor treinadas. “Não somos um time bem estruturado, que pode bater de frente com os outros. Temos jogadores que não conseguem estar em todas as partidas, e isso desfalca nossa equipe e nos deixa mais suscetíveis às derrotas”, lamentou o técnico Luizinho.

O Grêmio terminou o primeiro tempo perdendo de 2×1 para o Barreirinha, depois até tentou ir pra cima, mas a situação se complicou. “No time titular tivemos ausência de dois jogadores importantes, assim como no jogo em que fomos derrotados pelo Pilarzinho, onde também faltaram dois jogadores titulares. Isso por si só já muda todo nosso jogo”, reforçou.

Após a eliminação na Taça Paraná, o Grêmio se inscreveu para participar da 2ª Copa Verão da Associação Esportiva Vencer, cuja rodada de estreia será no domingo (10/11). No entanto, por ter sido o último time a se inscrever e por considerar que a tabela da primeira rodada já estava definida, o time ficará de folga.

No dia 12 de dezembro, o Grêmio também já tem compromisso marcado: jogará na Recopa dos Campeões Intermunicipais. O Grêmio enfrentará o Renegados FC, às 13h30, no Estádio da Lagoa, em Contenda. Nesse mesmo dia acontece o Torneio Trio de Ferro, a partir das 8h30, com a participação dos times do Athletico, Coritiba e Paraná, na categoria 35+.

