Grêmio Araucariense vence segundo jogo na Taça Paraná e lidera o grupo

O Grêmio Araucariense está indo bem na 59ª Taça Paraná Adulto, com dois jogos e duas vitórias até agora. Na estreia venceu o EC Rio Verde por 2×0 e na rodada do último domingo (13/10) conseguiu a vitória contra o Rio Azul Independente EC, também pelo placar de 2×0. Os jogadores Dieguinho e Marlon foram os autores dos dois gols e com este resultado o Grêmio assumiu o primeiro lugar do Grupo B com 6 pontos.

O próximo jogo, válido pela terceira rodada, será no domingo (20/10) contra o Operário Pilarzinho, campeão da Suburbana 2024. A partida será às 15h30, no Estádio Municipal Emílio Gunha.

Na terceira rodada (27/10), o Grêmio enfrentará o Pilarzinho, depois fica de folga na quarta rodada (27/10) e na quinta rodada (03/11) terá como adversário o Combate Barreirinha.

Edição n.º 1437.