Grêmio e Araucária estão firmes e focados na semifinal da Copinha Repescagem

Pela oitava rodada da Copinha Repescagem, que aconteceu no sábado (21/10), o Araucária venceu o Real Deportivo Solidariedade por 3X0. Devido às últimas chuvas, a partida acabou sendo realizada no Campo do Batel Amafemo, no bairro Campo Comprido, em Curitiba. Com este resultado, o Araucária se mantém firme na liderança do torneio e está a um passo das semifinais.

Já o Grêmio, que foi até Curitiba enfrentar a equipe do Fortaleza, empatou em 1 X 1, e com este resultado, está na terceira posição do torneio, com grandes chances de classificação.

Na rodada do próximo sábado (28/10), o Araucária irá folgar e a equipe do Grêmio enfrentará o Real Deportivo Solidariedade, muito provavelmente o jogo aconteça no campo do Costeira, porém a organização da Copinha ainda não confirmou o local e o horário.

Edição n.º 1386