Grêmio e Contenda revelam expectativas para a grande final da Primeirona Municipal

Os times do Grêmio Esportivo Araucariense e do Contenda Futebol Clube irão disputar no próximo domingo, 8 de outubro, a final do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona, na categoria Adulto.

O jogo acontecerá às 15h, no Estádio Municipal Emílio Gunha, os dois clubes estão ansiosos e confiantes, mesmo sabendo que será um duelo difícil. Antes da grande final do Adulto, porém, os times do Chantilli e Gapar se enfrentam na decisão do título na categoria Juvenil. A partida acontece no sábado (07/10), às 15h, no Emílio Gunha.

O presidente do Contenda, Luiz Carlos Kleink, disse que os dois times são velhos conhecidos, já se enfrentam desde a década de 80, quando decidiram o Campeonato da Liga de Araucária e o Contenda foi bi-campeão, venceu nos pênaltis. “Na época eu era jogador atacante da equipe, então conheço o Grêmio, por isso sei que o jogo vai ser truncado, as equipes se equivalem. Acredito que o time que errar menos e souber aproveitar as oportunidades levará esse triunfo e sairá campeão. Esperamos uma grande partida de futebol como no passado, nada além disso”, disse Kleink.

Ainda de acordo com ele, a expectativa é que os torcedores vejam em campo a dedicação e a vontade de vencer dos jogadores, proporcionando um belo espetáculo.

Da mesma forma, o diretor técnico do Grêmio Luiz Arthur Costa (Luizinho), afirma que por ser um jogo de mata a mata, qualquer erro pode ser fatal. “Teremos que driblar algumas dificuldades e uma delas é a questão do campo, que não oferece uma estrutura adequada. Nosso time também vem sofrendo neste campeonato com lesões de vários atletas, e talvez não consigamos estar com nosso elenco 100% no dia da final. Mas falando especificamente do Contenda, sem dúvida nenhuma é uma equipe forte, tem bons jogadores. Na estreia do campeonato nós os vencemos, porém não foi um jogo fácil e igualmente sabemos que este confronto de domingo também será bastante difícil. É um adversário que joga na bola e tem muitos jogadores de qualidade, mas temos chances e isso que nos move a jogar com força e vontade nesta final”, declara Luizinho.

Grêmio e Contenda revelam expectativas para a grande final da Primeirona Municipal 1

Transmissão ao vivo

O jogo da grande final da Primeirona Municipal terá transmissão inédita ao vivo pelo Jornal O Popular, através do Facebook (www.facebook/opopulapr) e Youtube (@jornalopopulardoparana). Para acompanhar, basta o torcedor ter em mãos um celular com acesso à internet.

Fotos: Marco Charneski