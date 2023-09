Grêmio e Projeto Vencer farão a grande final da Copa Inverno

No próximo domingo (03/09) os torcedores araucarienses irão conhecer o campeão da 2ª Copa Inverno. Disputarão o troféu as equipes do Grêmio e Projeto Vencer, às 11h, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. A partida anterior, que acontece às 9h, irá definir o 3º colocado na competição entre os times do Panterões e Instituto Everest.

O Grêmio garantiu sua vaga para a grande final após um jogo disputado contra o Instituto Everest e venceu pelo placar de 4×3, já o Projeto Vencer goleou o Panterões em 8X0. Ambas as partidas foram realizadas no domingo (27/08).

O campeão vai faturar o troféu e mais R$3.500,00, o 2º colocado receberá R$1.500,00 e o 3º R$500,00. Também haverá premiações em dinheiro para o artilheiro e goleiro menos vazado, cada um ganhará R$200,00.

Grêmio venceu o Instituto Everest e se garantiu na disputa final.

Copa Inverno Final

Domingo – 03 de setembro

Local – Estádio Pedro Nolasco Pizatto

9h – Panterões X Instituto Everest (disputa de 3º lugar)

11h – Projeto Vencer X Grêmio (disputa do título)

