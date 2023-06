Grêmio vence na 11ª rodada da Copa da Amizade e volta a sonhar com a classificação

A 11ª rodada da Copa da Amizade, realizada no sábado (03/06), foi positiva apenas para o Grêmio Araucariense, que foi até Pinhais, não tomou conhecimento da equipe do Canarinho, e aplicou uma sonora goleada de 7X 2. Com a vitória, o time se recuperou no campeonato e pulou da 16ª para a 12ª colocação, com grandes chances de estar entre os oito classificados para a próxima fase.

O Costeira FC recebeu a equipe do Vasco e mesmo saindo na frente do placar, não conseguiu se impor em campo. Com vários erros individuais, foi derrotado em casa pelo placar de 3X1. Após este resultado, o Costeira perdeu a liderança e caiu para a 3ª colocação.

Já o Araucária FC foi até Curitiba e mesmo fazendo um bom jogo, não conseguiu superar a equipe do Real Deportivo Solidário, ficando mais uma vez com o gostinho da quase vitória. O jogo acabou em 2X2 e com este resultado o Araucária se mantém muito próximo, mas ainda fora do G8. Os times araucariense jogarão em dias diferentes pela 12ª rodada, por conta do feriadão de Corpus Christi.

Quinta-feira (08/06)

Costeira X Clube Atlético

Boqueirão

Local: Estádio do Boqueirão

Horário: 08h45

Sábado (10/06)

Grêmio EA X Araucária FC

Local: Estádio Pedro Nolasco Pizatto

Horário: 09h45

Edição n. 1366