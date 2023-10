Grêmio vence o Roça Grande de Colombo pela Copinha Repescagem e fica mais perto da final

As chuvas incessantes foram responsáveis pelo cancelamento de vários eventos em Araucária, principalmente no setor esportivo. Na Copinha da Repescagem, alguns jogos de sábado (07/10) foram adiados, como o do Araucária FC, por exemplo, que enfrentaria o Fortaleza, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. Com o gramado alagado, os organizadores decidiram não realizar a partida, para preservar a integridade dos jogadores.

Já o Grêmio, que também jogaria no Pizatto, contra o Roça Grande de Colombo, acabou tendo a partida realizada no Estádio do Costeira, que tem melhores condições de drenagem e ainda apresentava condições de jogo. Apesar de jogar debaixo de chuva, o time venceu o adversário por 1X0, aumentando suas chances de classificação para a final do torneio.

As chuvas deverão persistir por mais uns dias, dessa forma, os organizadores da Copinha irão aguardar para definir os jogos da próxima rodada.

Edição n.º 1384