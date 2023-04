Grupo Amigos do Bem pede doção de doces para a 6ª Páscoa Solidária

Páscoa é sinônimo de chocolates e doces. É nesta data que a criançada espera ansiosa pela visita do coelhinho e pelas gostosuras que ele costuma trazer. Assim é a realidade de centenas de crianças que todos os anos são atendidas pela Páscoa Solidária, organizada pelo grupo Amigos do Bem. Esse ano o projeto está na sua 6ª edição e vai acontecer no domingo, 9 de abril, a partir das 14h, na Avenida Avestruz, próximo ao Supermercado Hony, no bairro Capela Velha.

A festa contará com a presença do coelhinho e da Galinha Pintadinha, shows dos cantores Fernando Netto e Matheus Souza, robô de led, cama elástica, piscina de bolinha, touro mecânico, castelo inflável, visita dos palhaços Patati e Patatá, distribuição de kits contendo chocolates e doces, além da entrega de cachorro-quente e refrigerante.

Mas para conseguir tornar a Páscoa das crianças ainda mais doce, os organizadores estão pedindo a colaboração das pessoas através da doação de bombons, balas, pirulitos, pipocas e outros doces. Seja um colaborador, informe-se pelo fone (41) 99528-8609.

