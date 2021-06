Grupo Arauqueras conquista 3º lugar em torneio brasileiro de tiro com arco

Os arqueiros de Araucária mandaram bem e prometem fazer ainda mais em 2022. Foto: divulgação

O CAVABH 2021 é o mais tradicional torneio de arco e flecha do Brasil, válido pelo circuito brasileiro da Field Brasil. A prova acontece sempre no feriado de Corpus Christi, na região da Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Nesta edição, reuniu 78 arqueiros, divididos em 22 categorias, vindos de vários lugares do Brasil. Ainda que prejudicado pela pandemia, foi sem dúvida o maior torneio da modalidade deste ano, que contou com premiação individual, mas também havia uma competição por grupos. Somando três campeões, um vice e um terceiro lugar, o Grupo Arauqüeras ficou em 3º lugar na classificação geral, de um total de 12 polos. Os arqueiros e arqueiras que competiram como Arauqüeras foram os seguintes: Alec Borelli (5º lugar AMTR), Marcos Ritter (3º VMTR), Tina Riter (campeã VFTR), Eutímio Deusdiante (vice-campeão AMTR), Pablo Deusdiante (campeão YAMTR) e Julia Souza (campeã JFTR).

Motivação

Seguindo todos os cuidados e protocolos de distanciamento, os arqueiros, separados em patrulhas com 3 ou 4 integrantes, passaram três dias atirando em alvos 3D (tridimensionais), que são réplicas perfeitas de animais, em material de borracha. O torneio compreende três provas, com um circuito (trilha) de 2,8 Km, onde estavam dispostos 28 alvos, com áreas específicas de pontuação. Importante lembrar que os alvos são dispostos e os arqueiros não conhecem as distâncias, e toda mensuração do tiro é feita de modo instintivo, ou seja, sem auxílio de equipamentos.

Com o resultado, muito motivador para a equipe araucariense, já está agendada para 2022 a nova participação dos “Qüeras”, dessa vez com muito mais adeptos. A delegação foi assistida pela equipe do Riter Sports, que proporcionou a coordenação necessária para que todos pudessem atirar com máximo de foco possível.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021