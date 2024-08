Grupo de AA se reúne todas as segundas-feiras e participação é aberta à população

O Grupo das Araucárias – Alcoólicos Anônimos, criado em abril de 1975, já ajudou a salvar e transformar a vida de muitos araucarienses. As reuniões do AA acontecem todas as segundas-feiras, às 20h, e a participação é aberta a todos que desejam se recuperar do alcoolismo. Não há taxas, mensalidades, requisitos ou restrições de qualquer tipo e não é necessária nenhuma inscrição formal para ingressar no grupo.

Os encontros são realizados em uma sala dentro do Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, que fica em frente a agência dos Correios, no Centro. Sem vínculo político ou religioso, o AA oferece apoio importante aos dependentes, porque através da cura, eles conseguem salvar suas famílias.

“No dia 2 de dezembro faz 25 anos que frequento o AA de Araucária e graças ao grupo estou vivendo e tendo uma boa qualidade de vida. A transformação para quem quer se libertar do vício é muito grande. O dependente passa de uma pessoa sem valor em todas as circunstâncias, para uma pessoa responsável em todos os sentidos, seja no âmbito familiar, profissional ou financeiro. Passamos a ter mais saúde e disposição, a agir com honestidade em tudo. Com o AA me tornei uma pessoa útil e feliz”, declara um ex-dependente e frequentador assíduo do AA, que preferiu respeitar o anonimato, um dos alicerces do grupo.

Para mais informações sobre o AA, entre em contato pelo WhatsApp (41) 99575-0094, fone (41) 3222-2422 ou pelo site aa.org.br.

Edição n.º 1429.