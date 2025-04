Grupo de Alcoólicos Anônimos das Araucárias vai comemorar 50 anos no dia 20 de abril

O Grupo de Alcoólicos Anônimos das Araucárias completará 50 anos de fundação no próximo domingo, 20 de abril, porém a data será comemorada durante uma reunião festiva na segunda-feira (21). O grupo iniciou suas reuniões em 1975, na antiga sede da Câmara Municipal, que antes ocupava o imóvel que hoje abriga a Secretaria da Cultura, no Centro.

O cofundador que trouxe o A.A. para Araucária se chamava Jorge (in memorian), na época ele era vereador. As primeiras reuniões aconteciam na Câmara de Vereadores, inclusive algumas aconteciam no corredor da Casa de Leis, porque os participantes não tinham chaves das salas. “O companheiro Jorge não era ingresso no grupo, ele participava do Grupo Independência, em Curitiba, o primeiro do Paraná, criado em 1968. Ao longo do tempo, as reuniões do A.A. mudaram de local e passaram a ser feitas no Colégio Sagrado Coração de Jesus, e lá permaneceram por vários anos”, relatou um dos membros do grupo local.

Um tempo depois, por questões de segurança, já que o portão do colégio ficava aberto, o grupo acabou saindo de lá e passou a ter suas reuniões no porão da Igreja do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, na Praça Dr Vicente Machado. “Dividíamos uma sala com o grupo de jovens, até que veio a reforma da Igreja e nos mudamos para o Salão Paroquial, onde permanecemos até hoje. O Alcoólicos Anônimos em Araucária tem uma história interessante, principalmente porque ao longo destes 50 anos, tivemos cinco grupos na cidade”, contou.

Atualmente, apenas o Grupo das Araucárias continua ativo e conta com 30 frequentadores assíduos nas reuniões que acontecem todas as segundas-feiras à noite. No entanto, acredita-se que existam mais de 200 membros do grupo, conforme registrado nas atas das reuniões. “Ao longo de 50 anos, o grupo sempre permaneceu de portas abertas, funcionando de forma ininterrupta, mesmo mudando os locais das reuniões.”

O que é o A.A.

O AA – Alcoólicos Anônimos é uma Irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seu problema comum e ajudarem outras a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. O grupo não cobra taxas ou mensalidades, é autossuficiente, graças às suas próprias contribuições.

O A.A. também não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Seu propósito primordial é manter seus membros sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade.

Edição n.º 1461.