Grupo de ballet Indépendant fará apresentação especial no Teatro da Praça

Para o público que tem curiosidade em saber como funciona o Ballet, o grupo araucariense Indépendant fará uma apresentação no Teatro da Praça às 18h deste sábado, 13 de julho. As bailarinas levarão ao público uma mostra didática, que reunirá tudo o que foi aprendido em sala no primeiro semestre, nas turmas de baby class, preparatório, ballet adulto e infanto juvenil.

Ao final dessa apresentação, as bailarinas que participaram de competições vão dançar as coreografias que já foram premiadas, os ingressos podem ser adquiridos no Estúdio Personale, no valor de R$ 15,00.

“Queremos destacar o desenvolvimento técnico e artístico das bailarinas, além de apresentar ao público como funciona uma aula de ballet”, explica a professora Rhayene de Andrade.

Participarão das apresentações os bailarinos Helena Viana, Ana Cláudia Antonio Pedrini, Vitória Giacomoni Rodrigues, Isabele de F.B Cavalcanti, Sandra Graziele Druszcz, Adriana Florêncio, Evandro Willian Leal, Bianca Micaela da Silva Zabolki e Helena Alves Barbosa, sob a coordenação das professoras Ryanna Machado, Vitória Giacomoni e Rhayene de Andrade.

Competições

No final de 2022, o grupo participou do Festival Internacional Encad Kids, realizado em Florianópolis, Santa Catarina. Foram três coreografias, onde com a dança “Enflorar” conquistou o 3º lugar da categoria Duo Infantil de Ballet Clássico, e com a mesma colocação na coreografia “Boneca Gente”, na categoria Solo Feminino Infantil de Ballet Clássico. As meninas também conseguiram o 4º lugar com “Fada Coulant” na Variação Feminina Juvenil de Ballet Clássico de Repertório.

Entre final de setembro e início de outubro de 2023, as meninas do Indépendant também marcaram presença em outros dois eventos. O primeiro foi no 10° Festival Movimento em Pauta, realizado no Teatro Fernanda Montenegro, no Shopping Novo Batel, em Curitiba. As bailarinas apresentaram 4 coreografias, sendo 3 solos e 1 em trio e conquistaram 3 prêmios para o município. O outro foi o 38° Festival de Dança de Curitiba, onde as dançarinas conquistaram o 2º lugar na categoria Ballet Clássico Conjunto e o 3º lugar no Ballet Clássico Solos/Duos, além do grande destaque na mostra infantil.

No mesmo evento, a professora Rhayene trouxe para casa o prêmio de “Coreógrafa Destaque Ballet Clássico”, com as coreografias “A Garota de Green Gables” o “O Trio de Orion”.

Em meados de outubro do mesmo ano, mais uma conquista para o grupo Indépendant. As bailarinas ganharam 3 premiações no 3° Babe Dance Festival, realizado em Schroeder, em Santa Catarina. As classificações foram: 1° lugar na categoria Ballet Neoclássico Solo Infantil; 1º lugar na categoria Ballet Clássico de Repertório Solo Infantil; e 2º lugar na categoria Ballet Neoclássico Solo Júnior.

Serviço

O Estúdio Personale está localizado na rua Cel. João Antônio Xavier, 688, no Centro, ao lado da Papelaria Lulli. Enquanto o Teatro da Praça está localizado na rua São Vicente de Paulo, 1091, no Centro.

VICTÓRIA MALINOWSKI / Edição n.º 1423