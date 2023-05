Grupo de Escoteiro Gralha Azul realiza ação educativa com as crianças da Escola Casinha do Saber

O EducAção Escoteira é um projeto que busca levar os grupos escoteiros para dentro das escolas, oferecendo aos estudantes a oportunidade de conhecer mais sobre o Movimento Escoteiro e interagir com crianças, adolescentes e jovens em atividades educacionais divertidas. Dentro desse cenário, o Grupo Gralha Azul Araucária realizou uma ação educativa no sábado (06/05), na Escola Casinha do Saber.

As crianças e jovens interagiram e puderam vivenciar algumas das atividades escoteiras distribuídas em quatro bases: espiritualidade, pêndulo, pista invertida e diversidade. “Foi um momento importante de conhecimento e divulgação do escotismo”, explicou uma das diretoras do grupo.

Semana escoteira

O grupo Gralha Azul promoveu a tradicional Semana Escoteira entre os dias 8 e 23 de abril, que este ano celebrou o Centenário de Caio Vianna Martins, conhecido até hoje como um grande exemplo de amor ao próximo. E para comemorar o Dia do Escoteiro (23 de abril), o grupo realizou no sábado (22), diversas atividades de divulgação do movimento no Parque Cachoeira.

Além da ação no parque, a semana encerrou com sessão de filme e pipoca, culto ecumênico aberto ao público, atividades escoteiras e uma roda de pizza entre os escoteiros e a comunidade.

Edição n. 1362