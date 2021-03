Grupo de Escoteiros Gralha Azul abre inscrições para novos integrantes

Alguns dos encontros reúnem escoteiros de todo o Brasil. Foto: divulgação

Embora a pandemia tenha afastado os escoteiros do Grupo Gralha Azul do convívio presencial, as atividades entre eles nunca pararam, mesmo que de forma virtual. Eles continuam se reunindo nas telinhas do computador ou do celular, e participando de atividades ecológicas e sociais, aprendendo sobre a importância da boa ação. Também participam de atividades em conjunto com outros grupos. No dia 20 de março, o Grupo participou de uma atividade intergrupos, que reuniu escoteiros de quase todos os estados brasileiros, entre Lobinhos, Escoteiros, Sênior e Pioneiros. Segundo a chefe Enaura, foi um grande aprendizado para todos os participantes.

Se você também quer ser um escoteiro, participar de atividades e adquirir conhecimentos, o Grupo Gralha Azul está inscrevendo novos integrantes. Entre em contato pelos fones (41) 99910 8090 (Chefe Enaura) ou (41) 98512 2957 (Chefe Janis) e conheça mais sobre o escotismo.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021