Grupo de Escoteiros Gralha Azul comemora 40 anos de atividades em Araucária

O escoteiro mais antigo do grupo, Joselito Carrera Bueno, durante promessa de novos integrantes. Foto: divulgação

O 6° Grupo Escoteiro Gralha Azul de Araucária completou 40 anos de história no dia 5 de julho. Fundado pelos petroleiros Hamilton Avelino Pires, José Carlos Novoa e Luis Carlos Rolim, com apoio da engenheira Elizabeth Yank, o grupo teve sua 1ª promessa com os escoteiros Gerson Arruda Martins, Laércio José Forbek, Paulo Rogério Gama, Edson Gama, Marcio Sarneski, Mario Sarneski e Ismael. Desde sua fundação, até julho de 2017, mantinha sua sede na antiga Coudelaria na Reserva Tindiquera, bairro São Sebastião. Após terem que deixar o local, até então cedido pela Petrobras, os escoteiros realizaram atividades no pátio da Escola Elizabeth Werka e foram acolhidos pela Fundacen, no bairro Thomaz Coelho, onde hoje funciona a atual sede. Em 20 de maio de 2005, o Gralha Azul foi declarado de utilidade pública municipal.

Foram muitas conquistas ao longo desses 40 anos. Em nível nacional, o grupo recebeu diversos reconhecimentos, pela União dos Escoteiros do Brasil, como os títulos de Padrão Ouro e Prata, Menção de Cumprimentos, Medalha de Gratidão Ouro, Certificado de Apoio a Inclusão Social, Certificado de Eficiência Ecológica, entre outros. Em nível regional foi condecorado como Patrulha Ouro, recebeu Diploma de Mérito, Medalha de Participação na Corrida Pedestre do Corpo e da Mente, Certificação de 30 anos de atividades, Alcatéia Padrão Ouro, Diploma de Mérito Regional e Medalha de Participação na Maratona Internacional de Curitiba. Em 2004 recebeu Votos de Louvor na Câmara Municipal de Curitiba.

O grupo também teve uma participação ativa em ações ecológicas como o plantio anual de árvores nativas frutíferas na Reserva Tindiquera; plantio de árvores nativas frutíferas em praças e chácaras de Araucária; mutirões de plantio de árvores por iniciativa de empresas privadas; orientação e montagem de terrários individuais em escolas; conscientização sobre a importância de economizar água e luz nos Mutirões Ecológicos; limpeza de praças e terrenos baldios, entre outras. Também realizou atividades sociais como a venda de materiais para combate à fome na África; campanhas de arrecadações e doações; campanha de doações e visitas em asilos; integração com o Grupo da 3ª idade de Araucária; integração com os catequisandos da Comunidade Santo Antônio (Estação); Mutirões de Ação Comunitária com Grupos Escoteiros de Curitiba e Região Metropolitana; construção de quatro casas para famílias carentes no município de Araucária nos anos 2018, 2019, 2020, 2021; Natal Comunitário em asilo no município de Colombo; participação na campanha sobre prevenção de afogamentos; EducAção em escolas e desfiles cívicos em Araucária, Curitiba e Lapa. Realizou acampamentos em reservas ambientais, acantonamentos, participou de Jogos da Fraternidade. Para a realização destas atividades, o grupo costumava fazer bingos, rifas e demais eventos, com intuito de custear as despesas.

Na pandemia, o grupo de escoteiros não parou, mantendo suas atividades online, para que seus integrantes continuem aprendendo, realizando ações sociais e interagindo entre si e com outros grupos de escoteiros do Brasil e de outros países. Os dirigentes agradecem a todos os membros e amigos do 6° Grupo Escoteiro Gralha Azul de Araucária, em especial aos seus precursores. “Parabéns a todos que participam, que já participaram e aos apoiadores, são vocês que fazem a nossa história acontecer”, afirmam.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021