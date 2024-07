Grupo de Escoteiros Gralha Azul elege sua nova diretoria

O Grupo de Escoteiros Gralha Azul elegeu sua nova diretoria durante uma assembleia realizada no sábado, 22 de junho, na sua sede, localizada no antigo colégio CTI, no bairro Thomaz Coelho. A chapa Renovação foi a única a se candidatar e eleita por aclamação. A nova gestão será empossada na segunda-feira (08/07), para uma gestão de dois anos.

Os eleitos são: Diretor-Presidente Chefe Fernando, Diretor de Métodos Educativos Chefe Lauro, Diretora do Financeiro Chefe Janis, Diretor de Patrimônio Chefe Anderson, Diretora Administrativa Chefe Conceição, Diretora de Comunicação Pioneira Hevelyn e Diretor de Gestão de Adultos Chefe Ailton.

A antiga diretoria do grupo era composta por três chefes apenas: Joselito, Janis e Gerson. A decisão ocorreu na pandemia, quando muitos jovens saíram do movimento e havia poucos chefes na organização. As reuniões eram realizadas virtualmente, através de vídeo chamada. Entretanto, após a pandemia, vários jovens e adultos entraram para o movimento, surgindo assim a possibilidade de criação de uma diretoria com maior divisão de cargos.

Sobre o grupo

O Grupo escoteiro Gralha azul foi idealizado pela engenheira Elisabete Iang em 1980. Ela convidou três petroleiros para darem o início e em 1981, abriu o grupo só para filhos de funcionários da Repar, tendo como chefe Luiz Carlos Rolin, chefe de tropa escoteira Hamilton Avelino Pires Aquelá e chefe de Lobinhos José Luís Novôa.

Em 1982, um ano após a fundação, a UEB – União dos Escoteiros do Brasil, informou à Repar que para dar continuidade nas atividades, deveria abrir o grupo para crianças e adolescentes da comunidade local. E desde então, é dessa forma que o grupo funciona.

O grupo de escoteiros não possui fins lucrativos e todo membro, inclusive os chefes, trabalham em prol do próximo. Acompanhe tudo pelo Instagram @gralhaazul06

Edição n.º 1421