Grupo de escoteiros Gralha Azul leva atividades educativas às crianças do Rio Negro

No último sábado (12/04), o Grupo de Escoteiros Gralha Azul e a Alcateia Jacarandá levaram diversas atividades educativas para as crianças da comunidade Rio Negro, no bairro Capela Velha. A visita do grupo aconteceu durante a festa de Páscoa promovida pelo Grupo GAAS. Durante o EducAção Escoteira, o grupo também entregou caixas de leite para as famílias da comunidade.

Foto: Divulgação. Os escoteiros ajudaram a tornar a festa das crianças ainda mais especial.

As crianças ganharam chocolates doados pela comunidade e o grupo de escoteiros foi convidado para executar atividades de educação escoteira. “Eles levaram atividades dinâmicas que estimularam o aprendizado prático e a colaboração, fortalecendo entre a comunidade os valores de cidadania, liderança e respeito ao meio ambiente”, disse uma das responsáveis pelo Grupo Gralha Azul.

O EducAção Escoteira é um projeto que busca levar os grupos de escoteiros para dentro das escolas, oferecendo aos estudantes a oportunidade de conhecer mais sobre o Movimento Escoteiro, através da interação de crianças, adolescentes e jovens em atividades educacionais divertidas.

Edição n.º 1461.