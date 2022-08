Grupo de Escoteiros irá participar do “Acamgrupo Flashback- Anos 80”

Com 47 membros atualmente, o Grupo de Escoteiros Gralha Azul está sempre movimentando seus integrantes através da realização de gincanas, desafios, jogos e demais atividades. Nos próximos dias 20 e 21 de agosto, o grupo participará de mais uma mega atividade, o “Acamgrupo Flashback – Anos 80”, que será realizado na Chácara Panek, onde estarão reunidos todos os integrantes, desde os mais novos até os adultos.

“Vamos montar bases para as provas, que serão como aulas práticas de tudo que apreenderam na teoria. Durante dois dias, teremos jogos, danças, momento espiritual e muitas outras atividades. Será um momento de aprendizado, interação e também de muita diversão”, comentou o diretor-presidente do grupo Joselito Carrera Bueno.

Homenagem

No dia 6 de agosto o Grupo Gralha Azul já havia se reunido para uma outra ação no Parque Cachoeira, dessa vez em homenagem ao Dia do Chefe Escoteiro no Brasil, data em que também se comemorou o Dia Internacional do Escotismo. Os escoteiros participaram de atividades de sinais e pistas em trilhas no bosque do parque e se divertiram bastante.

“Foi um dia especial em que aproveitamos para homenagear a todos os alunos voluntários que fizeram parte do grupo ao longo dos seus 41 anos (comemorados em 5 de julho) e que ajudaram a construir a história do escotismo em Araucária”, disse Joselito.