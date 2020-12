Grupo de escoteiros participa de atividade educativa online

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

O grupo de escoteiros Gralha Azul, de Araucária, continua ativo na internet mesmo durante a pandemia da Covid 19. Recentemente realizou a atividade online Educação escoteira, que contou com a participação de outros grupos e de alunos de um colégio de Curitiba. O tema foi “Comprometimento com a Educação pela Vida”, onde os participantes acompanharam um breve histórico de como foi idealizado o escotismo por Baden Powell, o que faz e qual a finalidade do movimento escoteiro e também assistiram a um vídeo explicativo que está disponível no https://youtu.be/yQcIwqPxTng. No quebra gelo, foram trabalhadas a habilidade, memorização e estratégia dos participantes.

Na atividade “Viajando em casa”, os escoteiros tiveram que criar uma dobradura em formato de casa, com livre decoração pelos participantes. A finalidade era pesquisar e utilizar, mesmo na pandemia, pelos menos 3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que fossem utilizados no contexto da residência. Os mais evidentes foram sobre bem estar (alimentação saudável e exercícios, consumo consciente e responsável de água, diante do cenário atual de estiagem e baixo nível dos reservatórios). Para encerrar a atividade, os escoteiros tiveram que fazer um vídeo refletindo como foi o seu aprendizado neste ano, contando os avanços, retrocessos e retomadas e agradecer aos professores por todo o esforço.

Texto: Maurenn Bernardo