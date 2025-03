Grupo de Jovens Soldados de Maria estão arrecadando doces para campanha de Páscoa Solidária

O Grupo de Jovens Soldados de Maria, de Araucária-PR, deu início à arrecadação de doces para a Páscoa Solidária deste ano. A iniciativa, que já beneficiou mais de 300 crianças em 2024, tem como objetivo levar alegria a crianças da comunidade Israelense e Santa Cruz.

As doações podem ser entregues diretamente na Secretaria Paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Dores. Além disso, os organizadores disponibilizaram contatos para facilitar a coleta. Quem quiser contribuir pode entrar em contato com Nicolas pelo telefone (41) 99895-3746, Mariana pelo (41) 99618-3573 ou Camila pelo (41) 9624-9115. Também é possível ajudar financeiramente através do pix: parnsdores@gmail.com.

As arrecadações seguem até o dia 10 de abril e todas as quantias são bem vindas. Você pode saber mais sobre o projeto através do Instagram @soldadosdemaria.araucaria.