O último encontro do ano do grupo de leitura Coletivo do Saber acontecerá no sábado, 08 de novembro, das 10h às 11h30, na Biblioteca Pública de Araucária (BIPA). Será um momento especial para os participantes retomarem discussões, sintetizarem ideias, sonharem sobre práticas possíveis, refletirem sobre como a história muitas vezes apaga ou desconsidera a trajetória de tantas mulheres e como é possível resgatar e dar vida a essas narrativas de bruxas modernas.

No encontro também serão discutidos os próximos passos que o clube pretende seguir no próximo ano. Para quem tiver interesse em ingressar no grupo de leitura, é preciso preencher um formulário de inscrição, fornecendo seu nome, idade e outras informações. O formulário está disponível pelo link: https://forms.gle/W2ws4vQoQS3QZvv89.

SERVIÇO

A Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta – BIPA está localizada na Rua Professor Alfredo Parodi, nº 427, no Centro. Para mais informações sobre essa programação e outros projetos, basta acessar o Instagram @bibliotecapublicadearaucaria, ou entrar em contato pelo número de WhatsApp (41) 3614-7639.

Victória Malinowski.