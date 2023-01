Grupo de professores de Araucária participa de ato contra retirada da disciplina de Artes nos 8º e 9º anos

Na última segunda-feira (10/01), um grupo de professores de Araucária participou de um protesto contra a retirada da disciplina de Artes da grade curricular dos 8º e 9º anos. O ato aconteceu em frente à Secretaria Estadual de Educação (SEED), em Curitiba. A matéria já não fazia parte da grade curricular desde que o novo modelo de ensino médio foi implementado nas escolas da rede pública e privada. Além das mudanças nas matérias obrigatórias, também houve alterações na carga horária dos alunos, que passou a ser de 5 horas.







Dentre os professores araucarienses presentes no protesto estava o ator, diretor e professor de Artes de Araucária, Jester Furtado, ele também organizou uma apresentação teatral durante o ato. “A arte é uma área de conhecimento tão importante quanto as outras, privar o estudante disso é roubar dele o que, muitas vezes, é o primeiro contato com as artes. É impedir que ele encontre novas formas de se expressar, de se comunicar com o mundo. Tirar a arte é desumanizar a escola, é não estimular a criatividade, o imaginário, é não integrar o estudante a diversidade, a novas estéticas, novos olhares. Nossos alunos já tão esquecidos pelo Estado, não podem ter mais esse prejuízo. O mundo não é só exato, é preciso aprender a lidar com as muitas subjetividades. Até porque as profissões do futuro são todas fundamentadas na criatividade, na originalidade e em diversos conceitos artísticos”, destacou o professor.

Os educadores frisaram ainda a importância das Artes para o desenvolvimento dos alunos alegando ser uma matéria tão importante quanto às ciências exatas exigidas no currículo. “Retirá-la da grade desses alunos é um passo retrógrado”, declaram.

Foto: Divulgação.