Grupo de Puericultura tem atividade especial na UBS Santa Mônica

Os encontros dos grupos de usuários da Unidade Básica de Saúde – UBS Santa Mônica continuam com força total. São atendidas gestantes, idosos, crianças, hipertensos, entre outros. Toda última quarta-feira de cada mês é a vez do grupo de puericultura se reunir. No dia 31 de agosto, as crianças e adolescentes tiveram acompanhamento com o pediatra, receberam serviços de odontologia e enfermagem.

Neste dia também foi realizada a estratificação de risco das crianças e a revisão das carteirinhas de vacinação. “Os usuários gostam bastante de vir nessas reuniões dos grupos, muitos até nos procuram antes para confirmar que dias os encontros serão realizados. São momentos de orientação, aprendizado e muita informação”, diz a gerente da UBS Santa Mônica, Ises Cristina Sant’Ana Kleinubing.