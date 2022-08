Grupo Fênix precisa de doações de doces para realizar a festa de dia das crianças

Conhecido por promover o Encontro Hydra em Araucária, o grupo Fênix está preparando uma festa para comemorar o dia das crianças. O evento, programado para acontecer no domingo, 9 de outubro, às 14h, no Parque Cachoeira, será no formato cosplay, onde os organizadores irão fantasiados de personagens para tirar fotos com os pequenos, promover gincanas e diversas brincadeiras. A festa contará ainda com cama elástica, piscina de bolinhas, distribuição de doces e muito mais.

Mas para que tudo isso se concretize, o grupo Fênix precisa da ajuda de patrocinadores, principalmente para a compra dos doces. “Infelizmente fizemos alguns ofícios que foram entregues para distribuidoras de doces e não tivemos retorno. Então decidimos fazer uma rifa para conseguir o dinheiro. O valor de cada número é R$5,00 e quem vencer leva o prêmio de R$50,00. O prêmio é simbólico, é mais para nos ajudar a comprar os doces mesmo”, disse Morgana, uma das integrantes do grupo.

Quem tiver interesse em adquirir a rifa ou fazer uma contribuição para a festa das crianças, poderá entrar em contato pelo fone (41)

98795-5147, falar com Morgana.

Foto – @domingues_cwb_cosplay