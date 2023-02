Grupo Fênix promoverá 2ª edição do Hydra Araucária no dia 19 de março

Não marque nenhum compromisso para o dia 19 de março! Nesta data, a partir das 13h, a Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha, irá receber um super evento, que promete levar muita diversão aos amantes do universo geek. A 2ª edição do Hydra Araucária, organizada pelo grupo Fênix, vem repleta de atrações e contará com a participação especial do grupo Universe Geek.

O evento será gratuito e aberto a todos os públicos. Entre as atrações estão previstos um concurso de cosplay, atividade em que as pessoas se caracterizam e interpretam seus personagens preferidos de anime (animações japonesas), mangá (quadrinhos japoneses) ou videogames; workshop de maquiagem; Cook Pit (jogo virtual); RPG (jogo de tabuleiro) e Sword Play (jogo com espada de espuma). Também haverá estandes com vendas de produtos.

Mais informações no Instagram dos grupos @Fenix_Hydra_Araucaria e @UniverseGeek.