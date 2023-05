Grupo Força Animal pede ajuda para financiar tratamento de cachorrinho que foi vítima de bomba na área rural

Na quinta-feira (05/05), a Associação Beneficente Grupo Força Animal resgatou um animal vítima de maus tratos na área rural de Contenda. O cachorrinho Junior foi vítima de uma bomba, que alguém colocou em sua boca, e que lhe causou muitos ferimentos graves.

O ataque ocasionou múltiplas fraturas na região do maxilar e da mandíbula do animal, queimaduras na região da boca e nas patinhas da frente. Ele se encontra internado na UTI, em estado gravíssimo, os veterinários que estão cuidando do caso do Junior acreditam que ele pode ter uma recuperação, mas para isso precisam da ajuda da população.

Por conta dos ferimentos, o cãozinho precisa de alimentação especial para ser alimentado por sonda, além de ajuda financeira para que sejam realizados exames e o tratamento adequado que ele precisa.

Serviço

O caso do Junior está mobilizando protetores de Curitiba, onde o cãozinho está internado, e também de Araucária, os quais estão compartilhando o pedido de ajuda em suas redes sociais. Para saber mais sobre a história do cãozinho você pode ir presencialmente até a clínica veterinária Protecão, em Curitiba, entrar em contato com a ONG através do Instagram @associacaogfa ou doar através do pix CPF 047.733.259-50 Danielly Christina Savi /CNPJ 29.682.985/0001-64 Associação Beneficente Grupo Força Animal.