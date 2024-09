Grupo Indépendant brilha em Curitiba e conquista vaga para final do Plié Dance Festival no Chile

O Grupo Indépendant marcou presença na recente etapa do Plié Dance Festival, realizada pela primeira vez em Curitiba. As bailarinas obtiveram ótimos resultados em três categorias distintas, destacando-se no Ballet Clássico e no Ballet Neoclássico. Todas as coreografias apresentadas foram selecionadas para a grande final do festival, que acontecerá no Chile em 2025.

Entre os destaques do grupo, a bailarina Isabelle de Fátima Cavalcante conquistou o 3º lugar com a coreografia Variação Paysant na categoria Ballet Clássico de Repertório Solo Feminino – Infantil II. Já a bailarina Ana Claudia Antonio Pedrini também obteve o 3º lugar na mesma competição, com a coreografia Variação Fada Candide, na categoria Ballet Clássico de Repertório Solo – Infanto Juvenil.

Além dos solos, o Grupo Indépendant foi representado por um duo na coreografia Égide, interpretada pelas bailarinas Ryanna Reis e Vitória Giacomoni, que competiram na categoria Ballet Neoclássico Duo Juvenil e também conquistaram o 3º lugar. A sincronia e expressividade da dupla garantiram mais uma colocação de destaque para o grupo.

As coreografias de solo, baseadas em ballets de repertório como A Bela Adormecida e Giselle, são remontagens de obras clássicas criadas há muitos anos. No entanto, como as bailarinas participantes ainda estão em fase de aprendizado, pequenas adaptações foram feitas para que elas pudessem executar as variações com a maior precisão possível. As apresentações refletem o trabalho contínuo realizado nas aulas regulares do grupo, que acontecem no Estúdio Personale.

Edição n.º 1433. Nina Santos.