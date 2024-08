Grupo infanto-juvenil do Wesoly Dom deu show no Teatro Guaíra

O grupo araucariense de dança polonesa Wesoly Dom é muito conhecido no município. Sua presença em eventos e festividades já é uma certeza, sendo uma apresentação muito esperada pela população. Mas você sabia que o grupo também tem dançarinos infantis? Atualmente, o conjunto infanto-juvenil possui 28 integrantes, formado por alunos entre 4 e 15 anos, com os ensaios acontecendo toda segunda-feira, às 19h, na Chácara do Soczek.

Para a criançada que tiver interesse em ingressar no grupo, é muito simples. Basta os pais ou responsáveis levar o filho ao ensaio experimental, dessa forma, a criança terá certeza se gostou ou não da experiência com a dança. “Algumas crianças demoram mais para se soltarem, porém, em pouco tempo já estão dançando e interagindo com todos”, explica a coreografa do grupo infanto-juvenil, Andressa Guarize.

A professora, que possui 15 anos de experiência, menciona que a melhor forma de um aluno aprender a dançar, é dançando. Os novatos são colocados para dançar com os mais experientes que estão há mais tempo no grupo, dessa maneira, eles se ajudam. “Quando percebem, já dançaram e participaram de uma dança inteira. Depois disso, eles vão aprendendo os passos, porque no início dos ensaios, reservamos um momento para treinar, aprender e aperfeiçoar os movimentos”, esclarece.

Wesoly Dom no Guairão

No começo do mês de julho, o grupo infanto-juvenil também encantou o público ao se apresentar no grande palco do Teatro Guaíra durante o 62º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná. Convidados pelo Grupo Junak, da Sociedade União Juventus de Curitiba, os dançarinos deram um show com a coreografia, cantos e figurinos.

A coreógrafa do grupo infanto-juvenil explica que até ensaios extras foram feitos para uma melhor preparação para o espetáculo, onde as crianças se esforçaram e se dedicaram muito. “Começamos ensaiar os passos da nova dança após alguns ensaios, já separamos os pares e começamos a montar a coreografia”, explica.

Célia Soczek, presidente do grupo, ressalta sua gratidão ao grupo Junak por proporcionar essa experiência aos dançarinos do Wesoly Dom. Não esquecendo de citar os grupos poloneses Wisła e Wawel e o grupo ucraniano Barvinok, que deram apoio com os trajes tradicionais.

Edição n.º 1426. Victória Malinowsik.