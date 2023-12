Grupo Master Fit Saúde da CEO Dra. Adaiane Costa vai completar 20 anos

Pelo segundo ano ganhadora do prêmio Melhores do Ano, a CEO Dra. Adaiane Costa, do Grupo Master Fit Saúde, preza pelo atendimento personalizado, a prestatividade e a busca por soluções em saúde como pilares que sustentam a missão da empresa. Ela compartilhou os diferenciais que tornam suas 3 sedes: Loja, Clínica e ramo corporativo únicos no mercado. “Com uma trajetória que se aproxima de duas décadas de muita dedicação e orgulho no que realiza, o Grupo Master Fit Saúde tem se destacado não apenas pelos serviços oferecidos, mas também pelo compromisso com o bom atendimento, empatia e respeito ao próximo”, afirma.

A proprietária convida a todos para virem conhecer seus produtos médicos hospitalares, seus procedimentos estéticos/terapêuticos e seus programas de prevenção a saúde nas empresas. O grupo se destaca pelo atendimento personalizado, a prestatividade e a busca por alternativas eficazes, esses são os pilares que sustentam o compromisso da equipe em proporcionar cuidado e bem-estar aos clientes.

Três ramos da saúde e um propósito comum: oferecer tudo o que as pessoas precisam para cuidar da sua saúde. Dra. Adaiane enfatiza a importância de fortalecer a compreensão de que a Master Fit Saúde vai além da Loja, abrangendo também uma clínica e serviços corporativos.

Clínica tem equipamentos modernos para a depilação a laser

“Nosso intuito é desmistificar a percepção de que a Master Fit Saúde é apenas uma Loja, que se estende para Clínica e Empresas, destacando a variedade de serviços oferecidos e reforçando a mensagem de que todos os aspectos do grupo contribuem para a saúde integral de todos”, afirma.

A MasterFit Saúde se prepara para completar 20 anos em 2024. Com um olhar voltado para o futuro, a CEO expressa seu desejo de fortalecer ainda mais o grupo, consolidando a compreensão de que o Grupo Master Fit Saúde é a escolha ideal para quem busca saúde, bem estar, beleza e qualidade de vida num só lugar.

CEO Adaiane Costa preza pelo atendimento personalizado, a prestatividade e a busca por soluções em saúde

Sedes

Loja: Manoel Ribas, n.º 1403, bairro Cachoeira, os telefones para contato são (41) 99655-8585 e 3552-7156.

Clínica/Corporativo: rua Estanislau Trauczinsky Sobrinho, nº 78, bairro cachoeira – contato pelo fone (41) 99904-3437.

Acompanhe as novidades e promoções nas mídias sociais: @masterfitsaude, @masterfitsaudeclinica