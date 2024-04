O Grupo Nichele, uma referência no ramo de materiais de construção desde 1976, está atento às mudanças do mercado e lançando uma série de projetos inovadores para atender às novas demandas pós-pandemia.

Uma das grandes preocupações dos clientes na hora de comprar materiais de construção, é acertar na escolha dos produtos e também encontrar opções de qualidade e que sejam acessíveis no preço, a Nichele oferece uma ampla variedade de produtos e preços que se ajustam em todos os orçamentos.

Com uma loja já estabelecida em Araucária, considerada o “shopping da construção” da cidade, o Grupo Nichele destaca-se não apenas pela variedade de marcas em seu amplo showroom, mas também pela tradição de excelência no atendimento. Os clientes encontram desde materiais básicos até acabamentos, com a segurança de preços justos e atualização constante das últimas tendências.

Grupo Nichele traz novidades no ramo de materiais de construção em Araucária 1

A busca incessante por inovação levou a Nichele a estabelecer parcerias sólidas com a indústria, resultando em acordos exclusivos que proporcionam aos clientes tabelas de preços competitivas e produtos únicos. Um exemplo é a rede de 4 lojas Nichele Tintas, especialmente aprovada pela Suvinil com o selo premium da marca, oferecendo preços e produtos diferenciados.

Uma das últimas novidades é a Nichele Tá na Mão!, uma loja express inaugurada recentemente no centro de Curitiba (Marechal Deodoro, 26). Concebida para atender à praticidade do dia a dia, sua variedade de produtos foi adaptada às necessidades da região, com foco na manutenção completa da casa.

E não para por aí. Em breve, a Vero Nichele, uma boutique especializada em especificação de projetos inovadores para arquitetos, abrirá suas portas. O foco no cliente é o futuro do varejo, e o Grupo Nichele está na vanguarda desse movimento, proporcionando experiências únicas e soluções sob medida para seus clientes.

A loja oferece diversas formas de pagamento e parcelas de até 18x no Cartão Nichele.

Serviço

A Nichele Materiais de Construção fica na avenida Rua Alfredo Mattioli, 76 -588, Estação. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h. O fone de contato é (41) 3086-8630.