Grupo Risotolândia abre 20 vagas para pessoas com deficiência em Araucária

O Grupo Risotolândia está ofertando 20 vagas para o cargo de Auxiliar de Cozinha – Exclusiva Para Pessoa Com Deficiência, para atuar na sede de Araucária. As vagas fazem parte do projeto “Inclusão em Rede: Vivências Conectadas 2024”, uma parceria entre o Grupo e a ASID Brasil (plataforma de soluções para inclusão socioeconômica de pessoas com deficiência). Os candidatos não precisam ter experiência prévia no mercado e nem escolaridade mínima.

As inscrições podem ser feitas até o dia 08 de julho, através da plataforma Gupy (gupy io) e também pelo WhatsApp (41) 98882-4361. Com início previsto para o final do mês de julho, os novos colaboradores auxiliarão em todos os processos produtivos de cozinha, como pré-preparo, armazenagem, distribuição, servimento, higienização e organização do ambiente de trabalho.

Os novos contratados receberão treinamento inicial de uma semana para os primeiros passos no mercado de trabalho e acompanhamento especializado durante três meses pela ASID Brasil. “Nos comprometemos a fortalecer os laços entre os novos colaboradores e a empresa, visando o crescimento profissional e a retenção por meio de um acompanhamento dedicado”, comenta João Miron, coordenador de projetos da ASID Brasil.

“Este projeto não apenas busca preencher posições de trabalho, mas também reforçar o ambiente inclusivo e acolhedor do Grupo Risotolândia, com participação ativa na manutenção de uma cultura empresarial mais diversa e integrada”, diz Evellyn Fabienski, coordenadora de comunicação interna e desenvolvimento de talentos.

Benefícios

Além do salário, diversos outros benefícios são oferecidos, como refeição no local de trabalho, vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, convênio farmácia, seguro de vida, subsídio para óculos, kit de material escolar, kit maternidade / paternidade, clube de descontos, assessoria jurídica, estacionamento, universidade corporativa com cursos 100% online e gratuitos, além de descontos em diversas instituições de ensino.