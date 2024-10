Grupo Risotolândia doa quase mil cestas de alimentos após corrida de rua solidária

O Grupo Risotolândia, referência em refeições coletivas no Brasil, realizou no domingo (22/09), a segunda edição da corrida de rua Run For Health. O evento comemorou os 71 anos da empresa e teve um compromisso social significativo: a arrecadação de mais de R$ 50 mil em inscrições, que foram convertidos em 950 kits de alimentos para doação.

Cada inscrição na corrida foi revertida em uma cesta básica, e as doações foram feitas nos dias 27/09 e 30/09 para comunidades carentes de Curitiba. Foram 200 cestas para o projeto Passos da Criança (Vila Torres), 275 cestas na Vila Corbélia (Cidade Industrial de Curitiba) e 475 cestas na Vila Caximba (Caximba).

A ação reflete o compromisso do Grupo Risotolândia com a saúde e a transformação social, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade.

Edição n.º 1435.