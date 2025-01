Grupo +Somar convida voluntários para o projeto “Discursando nas Escolas”

O grupo de voluntários +SOMAR (Solidariedade, Organização, Multiplicação, Amor e Retribuição), deu início a mais uma edição do projeto “Discursando nas Escolas”, com a captação de voluntários. O objetivo principal do projeto é aprimorar as capacidades de comunicação dos competidores e dos voluntários. “A ideia é ajudar os jovens que cursam o oitavo, nono e primeiro ano, a conhecerem técnicas de oratória, que serão úteis em diversos momentos das suas vidas, seja na apresentação de um trabalho na escola, em uma entrevista de emprego, na hora de fazer um amigo ou liderar pessoas”, afirmam os organizadores.

O projeto de oratória nas escolas já está na décima edição em Araucária. Ao longo desses anos, centenas de jovens foram impactados, e dezenas de voluntários foram transformados por esta experiência. A dinâmica para promover o “Discursando nas Escolas” começa com a capacitação de voluntários, que passarão por oito treinamentos gratuitos e, após isso, irão para as escolas ministrar quatro treinamentos para os jovens, e prepará-los para o campeonato de oratória. A cada três inscritos na competição, um será classificado para a próxima etapa. O campeonato segue até a grande final municipal, onde são classificados doze competidores para saber quem será o vencedor.

Os treinamentos dos voluntários acontecem às quintas-feiras, das 19h às 22h, na Rua Major Sezino Pereira de Souza, 560 – Centro, de acordo com o seguinte cronograma:

23/01 – 1° treinamento de voluntários 30/01 – 2° treinamento de voluntários 06/02 – 3° treinamento de voluntários 13/02 – 4° treinamento de voluntários 20/02 – 5º treinamento de voluntários 27/02 – 6 º treinamento de voluntários 06/03 – Campeonato Interno 13/03 – Última reunião de Instrução

Se você quer ser um voluntário do projeto “Discursando nas Escolas”, do grupo +SOMAR, entre em contato pelos fones 41 99503-6476 (Patrícia) ou 41 99185-5171 (Danilo).

