O Espaço Neuro Company dará início, em março de 2026, ao Grupo Terapêutico para Enlutados – Ressignificar, voltado a pessoas que vivenciaram perdas por morte e buscam apoio emocional especializado. Os encontros acontecerão semanalmente, às quartas-feiras, das 19h30 às 21h, no Centro de Araucária.

A proposta do grupo é oferecer um ambiente estruturado de escuta, acolhimento e partilha de experiências, com condução profissional especializada em luto e processos de mudança. A iniciativa surge a partir da percepção de que muitas pessoas encontram dificuldades para expressar e elaborar o sofrimento no cotidiano.

Embora o luto não seja considerado uma doença, especialistas destacam que a falta de elaboração adequada pode contribuir para o surgimento de outros problemas emocionais. Socialmente, o período de afastamento após uma perda costuma ser curto, mas o processo interno de reorganização pode ser mais longo e complexo.

Segundo a psicóloga Simone Schettini (CRP 08/05611), responsável pela condução do grupo, o objetivo é criar um espaço seguro para abordar um tema ainda cercado por tabus. “Durante os encontros, os participantes poderão compreender melhor as reações emocionais e cognitivas relacionadas ao luto, além de refletir sobre formas de reconstruir a rotina com foco na saúde emocional. O formato em grupo também fortalece o apoio mútuo”, explica.

Os encontros serão realizados no Espaço Neuro Company, localizado na Rua Professor Alfredo Parodi, nº 1016. Informações sobre valores e inscrições podem ser obtidas pelo telefone (41) 98834-9494.