Grupo Unidos e Fortes festeja o Carnaval com treinão de corrida

No domingo (19/02), integrantes do grupo Unidos e Fortes comemoraram o Carnaval de uma forma diferente. Eles participaram de um treinão na localidade de Ipiranga, interior de Araucária, cuja proposta foi movimentar os corredores de rua nessa época em que não é comum provas de corrida devido as festividades carnavalescas.

Nem mesmo a chuva e o frio espantaram os atletas, que reuniram-se no Pesqueiro Ipiranga, dando a largada para mais um treino nas ruas de chão batido.Entre as descidas e subidas do pesado trajeto, aqueles que decidiram testar seus limites encararam percursos de 7km ou 15km e tiveram a oportunidade de apreciar belas paisagens, que variam entre lavouras de soja, matas e lindas chácaras. Ao finalizar o desafio os atletas puderam repor as energias com um delicioso café da manhã oferecido pelos proprietários do pesqueiro, Priscila e Rafael, que também são atletas de corrida. Além disso, o Grupo Unidos e Fortes ofereceu uma bancada de frutas e sorteio de brindes.

Todo o trajeto foi previamente demarcado para evitar que os participantes se perdessem pelo caminho. Quatro carros acompanharam os atletas para dar apoio no percurso, fornecendo hidratação durante todo o treino. “Unidos e Fortes é um grupo que se reúne desde 2016 para praticar a corrida de rua, a maioria dos participantes são integrantes das mais diversas equipes do município, porém todos se integram em nossos treinos, sem distinção da cor da camisa que usam”, explica Garcia.