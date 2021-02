Grupo Unidos e Fortes promove o Desafio Ultra Ciclista

Compartilhe esta notícia

Grupo abriu espaço para o ciclismo e organizou o desafio. Foto: divulgação

O Grupo Unidos e Fortes, que há cinco anos reúne atletas corredores de rua e já promoveu diversas disputas de corrida, além do incentivo e auxílio em eventos oficiais, agora abriu espaço para o ciclismo e vai promover o Desafio Ultra Ciclista, com duração de quatro semanas. A disputa tem por objetivo incentivar a atividade física entre os ciclistas que gostam de diversão, fazendo-os cuidar da saúde, ao mesmo tempo fazê-los desafiar seus próprios limites.

Os participantes terão uma semana para realizar a maior quilometragem possível, a mesma será registrada em um aplicativo, e a somatória da semana definirá um vencedor masculino e um feminino. Os inscritos decidem seus percursos e horários. A marcação é virtual, assegurando assim, o cumprimento dos decretos de saúde vigentes atualmente. Os vencedores serão premiados pelos apoiadores do grupo e incentivadores do ciclismo: D2 Bike Shop, Billi Bike, TecCel e Joyce Nascimento Consultora e também receberão medalha e uma lembrança do desafio.

Passeios semanais

O grupo Unidos e Fortes Bike realiza passeio todas as terças-feiras, com nível moderado para quem está começando a fazer longas distâncias, e para aqueles mais experientes, que querem apenas se divertir como um “pedal” mais leve. Também participa e marca treinos das mais variadas distâncias e ritmos em outros dias da semana. Em parceria com seus apoiadores e o grupo Amigos do Pedal, Unidos e Fortes Bike está com vários projetos futuros na modalidade do ciclismo em Araucária. O grupo está aberto a todos os ciclistas que quiserem participar, iniciantes ou não, com ou sem equipe. Contatos poderão ser feitos pelo fone (41) 99687-3105.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1247 – 04/02/2021