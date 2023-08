Grupo Wesoly Dom abre inscrições para curso gratuito de polonês

Quem já não sentiu vontade de aprender uma língua diferente? Talvez o polonês? Pensando nessas pessoas é que o grupo folclórico Wesoly Dom decidiu promover um curso gratuito de Língua e Cultura Polonesa para crianças, adolescentes e adultos. Financiado pelo Instituto de Desenvolvimento da Língua Polonesa São Maximiliano Maria Kolbe, com recursos do Ministério da Educação e Ciência da República da Polônia, o curso ocorrerá nas dependências do grupo folclórico, com professores formados pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 13/08, as aulas começam no dia 14/08 e vão até 23/12. Importante esclarecer que o curso terá continuidade em 2024, mas as informações sobre a organização e matrículas serão divulgadas mais próximo à data. As pessoas que tiverem no mínimo 75% de frequência, receberão certificação. Para fazer a inscrição, basta acessar o link: Clique aqui. Mais informações pelo número (41) 99628-2315.

VICTORIA MALINOWSKI.

Edição n. 1375