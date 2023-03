Grupo Wesoly Dom será grande destaque em feira no Mato Grosso do Sul

O Grupo Folclórico Polonês Wesoly Dom, de Araucária, será a grande atração cultural da próxima edição da Feira Gaúcha FenaSul, que começa no dia 31 de março, no Círculo Militar, em Campo Grande (MS). A feira funcionará até o dia 9 de abril, com muitas atrações culturais e produtos típicos do sul do país, com o melhor da moda, gastronomia e decoração.

Com mais de 20 anos de história, o grupo polonês é reconhecido internacionalmente. Graças ao trabalho do Wesoly, a cidade brasileira de Araucária se tornou co-irmã de Wroclaw, da Polônia, fortalecendo assim os vínculos com o país eslavo.

Coreógrafo do grupo, João Pedro De Carli Katsuki adianta que as apresentações proporcionam um pequeno passeio pelo território polonês. “Tem um pouco de tudo da cultura polonesa. Usamos roupas e trajes originais e feitos no Brasil. Já na música, vamos das polcas às valsas, de ritmos lentos aos acelerados, do romântico ao festivo”, garante.

E é justamente os trajes típicos que mais chamam atenção do público. “Estamos levando para Campo Grande figurinos que são usados por poloneses até hoje. Alguns trajes chegam a pesar 8 quilos. O colorido das vestes e a diversidade de figurinos sempre chamam muita atenção”, afirma Katsuki.

Para a temporada na capital matogrossense, o coreógrafo do grupo diz que as expectativas são altas. “Queremos levar para mais cantos do Brasil um pouquinho da nossa cultura e energia. E mostrar que o Sul é feito de muitas cores, ritmos e sentimentos”.

