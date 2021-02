Grupos de ciclismo promovem a saúde e convidam você a fazer parte

Compartilhe esta notícia

Ciclismo é uma atividade segura que pode ser praticada por toda a família. Foto: divulgação

Acompanhando o crescimento do ciclismo no Brasil e no mundo, os grupos araucarienses Amigos do Pedal e Unidos e Fortes Bike mantem firme o projeto que visa incentivar novos ciclistas na modalidade “pedais para iniciantes”. Todos os domingos, representantes dos dois grupos, com apoio da D2 Bike Shop e Bille Bike, realizam um passeio ciclístico leve pelas áreas rurais, com resultados, até então, excelentes. Os percursos têm em média 20 quilômetros, sempre com rotas diferentes. “Nosso objetivo é envolver os participantes de forma concreta e despertar neles a paixão pelo esporte, mergulhando de cabeça no mundo da vida saudável, das atividades físicas e das bikes”, disse Lucas Garcia, um dos responsáveis pelo projeto.

O grupo oferece várias opções, desde passeios a treinos puxados e intermediários, com variações em distância e níveis de elevação (subidas íngremes). A programação ocorre durante toda a semana. “Nosso maior reconhecimento e recompensa vem do retorno de agradecimento que recebemos dos iniciantes. Vamos juntos, voltamos juntos, ninguém fica para trás”, destacou Garcia.

Outras atividades

Além dos passeios de domingo, os grupos mantêm uma agenda com atividades semanais: nas segundas-feiras realizam treinos livres, onde os integrantes tiram folga ou marcam treinos em pequenos grupos. Nas terças o pedal é iniciante de longa distância, para aqueles que já passaram pela primeira fase e começam a se aventurar em distâncias maiores. Nas quartas os grupos participam da Pedalada Noturna, iniciativa da SMEL. Nas quintas acontecem os treinos de ritmo médio, para quem já não é mais iniciante. Nas sextas os treinos são livres, com percursos leves ou pesados, dependendo de como foi o decorrer da semana. E aos sábados o pedal é mais puxado, para quem está em nível mais avançado. “Outros treinos ou passeios são marcados neste dia, principalmente pela manhã. Os mais experientes fazem o trabalho de orientação, desde a posição para pedalar até instruções de manutenção e segurança. Além disso, antes do início de cada atividade, todos são orientados sobre legislação, perigos do trânsito e segurança dos ciclistas e terceiros”, explica Garcia.

Se você quer fazer parte dos grupos de ciclismo, entre em contato com o Garcia 99687-3105 ou o Shigue 99773-9917.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1249 – 18/02/2021