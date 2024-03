Guajuvira promove festa em ação de graças às famílias no dia 7 de abril

A comunidade de Guajuvira promoverá uma grande festa em ação de graças às famílias no dia 7 de abril (domingo).

Para abrir a programação, uma missa será celebrada às 10h, com animação e liturgia a cargo da comunidade Nossa Senhora do Monte Claro, de Campina das Pedras. Após a missa, por volta das 12h, inicia o almoço com costela fogo de chão, churrasco, costelinha de porco, risoto, maionese e saladas. A equipe de organização solicita que as pessoas levem pratos e talheres.

Às 13h30 terá início o festival de prêmios, com 21 rodadas normais e duas rodadas extras. O primeiro prêmio será de R$5.000, o segundo uma TV 32 polegadas e o terceiro R$500. São vários prêmios por rodada e as cartelas custam R$ 6, levando quatro paga R$20. Também haverá jogo de argolas e venda de doces e salgados e bebidas durante o festival.