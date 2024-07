Guajuvira terá festa em homenagem ao padroeiro Senhor Bom Jesus

A comunidade de Guajuvira estará em festa no domingo, 11 de agosto, para comemorar o dia do padroeiro Senhor Bom Jesus. Uma missa será celebrada às 9h30 e na sequência haverá uma procissão motorizada, cavalgada e benção de veículos.

Ao meio dia será servido um delicioso almoço com costela fogo de chão, churrasco, costelinha de porco, risoto, maionese e saladas, com bebidas em geral e chope.

O festival de prêmios começa às 13h30 e o primeiro prêmio será R$4.000,00, o segundo prêmio uma TV 32 polegadas, o terceiro R$500,00. Serão 20 rodadas no total e a rifa do pirulito, com 15 prêmios. Uma cartela custa R$6,00 e cinco cartelas R$20,00. Também haverá jogo de argolas para que o público possa se divertir ainda mais.