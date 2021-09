Guarda Mirim dá exemplo de civismo na Semana da Pátria

Alunos da Guarda Mirim e guardas municipais honraram

a bandeira cantando o hino nacional

O momento cívico aconteceu na sede da

Guarda Municipal de Araucária

A data de 7 de setembro é sempre marcada por desfiles da Independência e outros atos de civismo. Porém com a pandemia, algumas ações não foram possíveis, no entanto, a data não passou em branco em Araucária. Entre os dias 8 a 10 de setembro, foram realizadas cerimônias de hasteamento da Bandeira Nacional, com a participação dos alunos da Guarda Mirim e da corporação da Guarda Municipal.

A ação foi realizada respeitando o distanciamento e o uso de máscaras. “Participar de atividades como o momento cívico é resgatar valores de cidadania, entender na prática que somos parte de algo maior, onde cada um é importante”, disse o GM Leoni.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021