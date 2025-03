Guarda Mirim e Conselho da Comunidade farão ação educativa contra a violência doméstica

Na próxima quinta-feira, 13 de março, o Conselho da Comunidade de Araucária e a Guarda Mirim farão uma blitz educativa em alusão à “Semana da Justiça pela paz em casa”. A ação acontece às 14h, na Avenida Archelau de Almeida Torres, esquina com a Rua Santa Catarina. O objetivo é promover a conscientização e informar a comunidade sobre a importância de combater a violência doméstica e familiar, fornecendo materiais com informações claras e acessíveis sobre como identificar o problema e quais os canais de denúncias disponíveis em Araucária.

Conforme as entidades organizadoras, a idealização do projeto surgiu a partir de uma solicitação da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar – CEVID. Em resposta, o Conselho da Comunidade propôs a realização de atividades educativas juntamente com o Programa da Guarda Mirim do Município, sendo uma delas a “Blitz pela Paz em Casa”.

Sobre a campanha

A Campanha Justiça pela Paz em Casa é uma ação de mobilização nacional, com foco na resolução de casos de violência doméstica, conforme a Portaria do Conselho Nacional de Justiça e em consonância com a Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A campanha tem por objetivo intensificar júris e audiências relacionadas a essa lei em todas as comarcas do Estado. Além disso, promover reuniões, palestras, eventos, ações educativas e a celebração de parcerias e convênios que ofereçam apoio às vítimas.

A violência doméstica é um problema social grave que afeta milhões de pessoas, principalmente mulheres, em todo o mundo. No Brasil, dados alarmantes revelam que a violência no ambiente familiar não só compromete a integridade física e emocional das vítimas, mas também deixa sequelas profundas, prejudicando o desenvolvimento social e econômico das vítimas e das famílias como um todo.

Edição n.º 1455.