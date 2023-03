Guarda Mirim retoma atividades neste mês de março em sede reformada

Duas novas turmas da Guarda Mirim de Araucária iniciaram as atividades neste mês de março em uma sede reformada. A sede do projeto passou por reforma para receber as turmas. Além dos 54 novos integrantes, 2 turmas antigas continuam as atividades, totalizando 110 Guardas Mirins atendidos pelo projeto da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Araucária.

As instalações da Guarda Mirim no Costeira foram pintadas por dentro e por fora, receberam reparos na fiação elétrica, foram roçadas e passaram por dedetização. Os novos guardas mirins estão fazendo a prova dos agasalhos e em breve estarão uniformizados assim como os demais do grupo.

A grade curricular do projeto é voltada para preparar os participantes para situações práticas do dia a dia e para formar cidadãos melhores. Os calouros têm aulas sobre História de Araucária, História da Guarda Municipal, Ética e Moral, Direitos Humanos, Educação Ambiental, Símbolos Nacionais, Informática e Formatação de Texto (Word). A grade dos veteranos é voltada mais para aspectos que possam auxiliar sua entrada no mercado de trabalho: Oratória, Empreendedorismo, Elaboração de Currículo e Simulação de Entrevista, Educação Financeira, Inteligência Emocional, Planejamento de Vida.

Processo seletivo

Os integrantes passaram por processo seletivo em dezembro para ingresso no projeto. Os interessados precisam ter idade entre 12 e 17 anos. O ingresso na Guarda Mirim se dá por encaminhamento dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) – nas vagas sociais – ou por processo seletivo aberto no final do ano, divulgado no site da Prefeitura.

Foto de: Carlos Poly.

Edição n. 1354